Gregoretti, "giunta illegittima". Pd fuori controllo contro la Casellati: conseguenze imprevedibili

"A questo punto la giunta per le Immunità si riunirà in maniera illegittima". Sul caso Gregoretti esplode la rabbia fuori controllo del Pd e del Movimento 5 Stelle, che accusano la presidente del Senato Elisabetta Casellati, forzista, di essersi schierata con la minoranza e aver portato così alla decisione a sorpresa della Giunta per il regolamento, che ha confermato il voto per mandare a processo Matteo Salvini o meno per il 20 gennaio prossimo, prima delle elezioni regionali, spiazzando la maggioranza che avrebbe voluto un rinvio dopo le urne.







Ora invece Pd e M5s dovranno votare per mandare il leader leghista a processo, e Salvini avrà buon gioco nel presentarsi agli elettori per la coda di campagna elettorale come vittima di un "processo politico". Forse anche per questo i toni si sono subito alzati, con il senatore dem Andrea Marcucci che dopo il voto in Giunta per il regolamento accusa senza mezzi termini: "La presidente Casellati votando con le opposizioni per dare una deroga a Gasparri per convocare una giunta illegittima lunedì pomeriggio, con oggi ha deciso che non è più una parte terza, non solo nella Giunta del Regolamento ma anche in Aula. Noi questo dubbio lo abbiamo sollevato in passato con molta forza e oggi abbiamo avuto la certificazione. Ha gettato la maschera, ha fatto un colpo di mano. La consideriamo una situazione gravissima per il Paese. Siamo molto preoccupati per la democrazia". La situazione è caotica, possibili colpi di scena nelle prossime ore e giorni. Comprese mosse clamorose prima del voto in Giunta, lunedì prossimo.







Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Marcucci (Pd) parla di "Giunta riunita in modo illegittimo"