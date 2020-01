Gregoretti, l'escamotage di Pd e M5s per salvarsi alle Regionali: voto sì all'immunità e poi condanna in Aula

Nonostante Elisabetta Casellati, presidente del Senato, abbia deciso che sul caso Gregoretti la Giunta per le immunità voterà lunedì 20 gennaio, Matteo Salvini non può ancora esultare. La maggioranza, infatti, ha già nel cassetto un'escamotage per averla vinta sul leader della Lega accusato di abuso d'ufficio e sequestro di persona. A raccontare il piano B di Pd e Cinque Stelle è il Corriere che parla di un "sì" unanime in Giunta, sottraendo all'ex ministro dell'Interno Salvini, sottraendogli l'alibi in vista delle Regionali in Emilia-Romagna. Tanto poi - e questo è il ragionamento - l'autorizzazione a procedere sarà rimandata all'Aula (prevista attorno a febbraio).

Il timore, aggravato dai sondaggi, della maggioranza è quello di fare di Salvini una vittima. Stessa ragione per cui anche l'opposizione si impunta sul mantenere ferma la data. Quello che quasi invano ha tentato di fare finora Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. L'azzurro è addirittura stato incolpato di faziosità da chi, come Pd e M5s, teme più di Salvini questo voto.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev