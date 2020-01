Gregoretti, Giorgia Meloni: "Vigliaccata dalla maggioranza. Italiani, ora sapete con chi avete a che fare"

"Degno di una maggioranza vigliacca". Giorgia Meloni commenta così quanto accaduto in mattinata e nei giorni precedenti sul caso Gregoretti. Alla fine, la Giunta per le immunità voterà il 20 gennaio, grazie al voto decisivo di Elisabetta Casellati che in giunta per il Regolamento si è schierata con Lega, FdI e Forza Italia spiazzando la maggioranza. Risultato: Pd, M5s e Italia Viva saranno così costretti, lunedì prossimo, a votare per mandare a processo Matteo Salvini proprio alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, proponendolo come "vittima di un processo politico". Un disastro, in piena campagna elettorale.





"Il tentativo di rinvio del voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Salvini era una vergogna", incalza la Meloni. Secondo la leader di Fratelli d'Italia la maggioranza "sa che la maggior parte degli italiani è d'accordo con le politiche che Salvini aveva fatto al tempo, che è d'accordo con il controllo dei flussi migratori, che non è d'accordo sul processare un ministro che fa il suo lavoro. E quindi ha tentato di farlo lo stesso senza assumersene la responsabilità politica". "Adesso - conclude - gli italiani ancora di più sapranno, il 20, prima di andare al voto, con chi hanno a che fare: con una sinistra che, uguale in tutto il mondo, o riesce a vincere le elezioni, cosa che non ormai non accade più, oppure deve riuscire a rimuovere i suoi avversari politici con strumenti che nulla hanno a che fare con la democrazia".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev