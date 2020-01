Gregoretti, si vota il 20 dicembre. Salvini, trionfo totale: l'intervento decisivo della Casellati

Ha deciso Elisabetta Casellati: sul caso Gregoretti la Giunta per le immunità voterà lunedì 20 gennaio. La presidente del Senato risolve votando insieme a Lega, FdI e Forza Italia e lasciando di stucco la maggioranza, che infatti protesta: "La presidente non è più super partes", si lamenta il senatore Pd Andrea Marcucci. Dem, 5 Stelle e renziani sono rimasti spiazzati, perché di fatto ora dovranno votare sì al processo contro Matteo Salvini a 6 giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. A meno di un improbabile suicidio ideologico, dunque (la maggioranza che vota per "salvare" Salvini), il leader della Lega si ritroverà sotto processo ("politico", è il sospetto da agitare anche in campagna elettorale) proprio alla vigilia delle urne. Un grosso rischio personale (l'accusa di sequestro di persona vale fino a 15 anni di carcere) ma un formidabile argomento di fronte agli elettori.





"L'allargamento della Giunta per il regolamento pur in presenza di un parere contrario della Giunta, è stato concesso dalla presidenza contro una prassi", ha ammesso il senatore di Fratelli d'Italia Franco Zaffini, ringraziando la Casellati per "questa grande generosità, non viene apprezzata dalla maggioranza che pretende come al solito di chiudere e piegare le virgole del regolamento a proprio tornaconto".



