Paolo Becchi, effetto Consulta: "Ora Salvini vincerà ovunque, Italia delle regioni contro quella dei ladroni"

"L'Italia delle regioni contro l'Italia dei ladroni". Paolo Becchi è furente dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il referendum elettorale proposto dalla Lega consegnando, di fatto, l'Italia al ritorno del proporzionale con corollario di partitini e ingovernabilità.











"Abbiamo un problema di democrazia - riflette l'editorialista di Libero su Twitter -. Qui comanda un partito che ha perso le elezioni (il Pd, ndr) e un altro che ha perso tutto il consenso che aveva e che si sta sciogliendo in Parlamento come neve al sole". E questi due partiti hanno messo a punto la legge elettorale. "Sono dei ladri di democrazia - incalza il professore -. Sperano di durare imbalsamati sino al 2023, mentre il Paese muore. Sperano di fiaccare il Capitano ma la sua ascesa è incontenibile". Quindi la profezia su Matteo Salvini: "Vincerà in Emilia e vincerà in Calabria e si farà tutte le altre regioni in primavera. E alla fine avremo una Italia delle Regioni finalmente ripulita da Nord a Sud contro un potere centrale autoritario che vuole solo autoconservarsi".

Abbiamo un serio problema di democrazia, altro che “uomo solo al comando”. Qui comanda un partito che ha perso le elezioni ed un altro che ha perso tutto il consenso che aveva e che si sta sciogliendo in parlamento come neve al sole. — Paolo Becchi (@pbecchi) January 17, 2020

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini dopo la sentenza sul Referendum: "Vergogna, ladri di democrazia"