Gregoretti, la Giunta per il regolamento ha due nuovi membri della maggioranza: cambiano gli equilibri

Oggi la Giunta per il regolamento del Senato si riunisce per decidere sul caso Gregoretti e nel frattempo è stata accolta la richiesta di integrazione della maggioranza. Due senatrici si aggiungono agli attuali 10 componenti: sono Loredana De Petris, capogruppo del Misto e Julia Unterberger capogruppo delle Autonomie, entrambe in riunione.











Ora si dovrebbe discutere della possibilità che la Giunta delle immunità di Palazzo Madama possa riunirsi lunedì prossimo e votare se mandare a processo Matteo Salvini per sequestro di persona di 131 migranti (caso risalente al luglio 2019) oppure rinviare la sentenza a dopo il voto in Emilia Romagna. Salvini preme per conoscere il verdetto prima del voto, Pd e M5s per congelare la situazione er non fornire un assist al leghista, che si presenterebbe alle urne come vittima di un processo politico. Con De Petris e Unterberger, la Giunta ora è composta da 6 senatori della maggioranza e altrettanti dell'opposizione.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev