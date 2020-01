Lucia Azzolina, un video messaggio per difendersi dalle accuse: "Parlare di plagio della tesi è ridicolo"

Lucia Azzolina, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, si difende dall'accusa di aver copiato la tesi di laurea dopo lo scandalo scoppiato nei giorni scorsi: "Parlare di plagio della tesi è ridicolo". E ancora, dice la ministra grillina della Scuola replicando alle accuse sulla relazione di tirocinio della Ssis: "In questi giorni sono state dette valanghe di bugie sulla mia cosiddetta tesina". "Chi ha voluto tirare fuori questa storia ha preso un granchio colossale", sottolinea la Azzolina, che aggiunge durissima: "Non accetto di essere additata come un cattivo esempio. O, peggio, una bugiarda". "Per me - conclude - questo è un capitolo chiuso, mi aspetto delle scuse ma so che non arriveranno".

Fonte Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev