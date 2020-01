Teresa Bellanova contro il Pd sulla prescrizione: "Votano con i 5 Stelle? Da restare senza fiato"

Lo stop alla prescrizione tanto voluto da Alfonso Bonafede sta mettendo a rischio la maggioranza. Da una parte Italia Viva dall'altra Pd e M5s. Tutte e tre forze politiche che si sono scontrate durante il voto in commissione Giustizia all'emendamento presentato da Enrico Costa. Quello che aboliva il blocco della prescrizione. Nonostante i renziani si siano schierati con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Pd e Cinque Stelle hanno avuto la meglio. "Il Pd schierato col giustizialismo M5S lascia senza fiato", ha subito cinguettato Teresa Bellanova, il ministro di Iv da sempre contro l'idea pentastellata.

A rincarare la dose lo stesso Renzi, che sulla questione si è pronunciato così: "Abbiamo votato per riportare in vigore la legge del governo Renzi fatta dal ministro Orlando. Per dire: non è possibile che ci sia un processo senza fine. Paradossalmente, Lega e FI hanno votato con noi, il Pd con il M5S. Un abbraccio di solidarietà ai riformisti Pd che stanno inseguendo i grillini". Più chiaro di così.

