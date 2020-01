Carlo Nordio, "La riforma di Bonafede? Un mostro incostituzionale. Non serve la Consulta per dire no"

La prescrizione? "Un mostro". Carlo Nordio boccia con decisione la nuova legge: "È un mostro incostituzionale". Lo fa in una intervista al Giornale in edicola giovedì 16 gennaio. Alla domanda se basterà la decisione della la Consulta per eliminarla, la risposta è: "No, basta molto meno: il buonsenso. Con le nuove norme il cittadino resta impigliato in un procedimento per un tempo indefinito, ma tendente all' infinito. E tutto questo confligge con il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi". Ma che cosa accadrà? "Si darà la precedenza ai casi più gravi, a esempio quelli con detenuti. E gli altri, pensiamo agli incidenti stradali con vittime, slitteranno. Tanto non c' è più fretta. In ogni caso con l' obbligatorietà dell' azione penale c' è sempre un fascicolo più urgente degli altri".

E sulla decisione del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede di spaccare il tema in due. Un blocco che riguarda solo i condannati in primo grado, non gli assolti, Nordio è ancora più duro: "Un mostro nel mostro. Un obbrobrio al quadrato. Ma io non posso credere che questa norma sia destinata a rimanere"

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev