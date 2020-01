Stefano Bonaccini, il video della sfuriato con l'elettore indignato: "Adesso mi lascia parlare"

Le Regionali in Emilia-Romagna stanno innervosendo, e non poco, Stefano Bonaccini. A dimostrarlo un video fatto circolare da La7 in cui il candidato del Pd, nonché attuale governatore della Regione, perde le staffe con un elettore indignato. "Io ho gli stivali, vede? Non faccia il fenomeno" ha tuonato il cittadino. Dalle retrovie si vede arrivare un Bonaccini furibondo, che risponde stizzito: "Lei ha bisogno che impari l'educazione. Adesso mi lasci parlare. Mia mamma era orfana di entrambi i genitori, da bambina ha dovuto emigrare per sopravvivere. Io vengo da una famiglia molto umile. Lei a me non insegna cosa significa lavorare perché io lavoro 14 ore al giorno comprese le domeniche, quindi sia rispettoso degli altri".

Immediata la replica di Lucia Borgonzoni che sul suo profilo Twitter pubblica video con annesso il commento: "Immagini non belle. Al mio avversario del Pd consiglierei che agli elettori si risponde con un po' più di calma e un po' meno di arroganza: l'Emilia-Romagna non è roba vostra. Dal 26 gennaio inaugureremo una nuova stagione: dell'ascolto, della libertà e della partecipazione. P.s. Sono comunque molto nervosi. Chissà come mai".