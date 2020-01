Le Sardine già fanno la scissione. Ma i leader si dissociano: "Non è la posizione ufficiale"

Il movimento delle Sardine mostra le prime crepe. Lo scrive il Tempo in edicola giovedì 16 gennaio. Infatti a Napoli si spacca su un accordo con M5s e centrosinistra. E non è la prima volta. Alcuni giorni fa, in Toscana, due fazioni di Sardine si sono scontrate per una manifestazione che ha poi registrato un flop. Lo scontro a Napoli invece nasce in occasione delle elezioni suppletive per il Senato in programma nel capoluogo campano il 23 febbraio per sostituire lo scomparso senatore Franco Ortolani del Movimento 5 Stelle.

È proprio un'intesa con il Pd che fa spaccare il movimento a Napoli. E così dopo l'auspicio di un accordo proprio con M5s e centrosinistra lanciato dalle Sardine napoletane, ma Antonella Cerciello, Luca Delgado, Paco Amendola, tre organizzatori del movimento partenopeo, e Jasmine Cristallo (referente nazionale Sardine del sud) si sono dissociati. "Siamo tra i promotori - affermano - delle iniziative delle Sardine a Napoli e ci vediamo costretti a dissociarci dalle dichiarazioni uscite in queste ore dalla pagina "Sardine napoletane" in merito alle prossime scadenze elettorali".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev