Matteo Salvini, Eleonora Cimbro passa alla lega: "L'ho fatto perché amo il popolo e il mio fidanzato"

Eleonora Cimbro passa tra le braccia della Lega. Il motivo? L'ex bersaniana, compagna di Giuseppe Femia, come tanti è stata delusa dalla politica della sinistra. "Mi fa riflettere la lettura di un libro di Diego Fusaro - ha esordito in un'intervista al Fatto Quotidiano -, quando approfondisce il tema della destrutturazione dell'amore, dello spazio inviolabile del sacro".

Insomma, della destrutturazione del tutto, lo stesso che ha spinto l'ex dem alla Lega: "Io non ho abbracciato la Lega nella fase secessionista - ha subito specificato -, ma in quella unitaria". Poi la smentita a chi imputa la sua fuoriuscita da Leu a Femia: "Il mio compagno era già divenuto capogruppo leghista al municipio, però quando ero in Parlamento mi facevo spiegare da Giorgetti il significato delle loro azioni, che a volte mi erano oscure. E devo dire che apprezzavo. Capivo il senso delle loro battaglie".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev