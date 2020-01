Augusto Minzolini a Omnibus: "La Lega deve osare di più sulla prescrizione, i M5s non apriranno mai una crisi"

Per Augusto Minzolini l'opposizione può osare di più. "Il Movimento 5 Stelle è in crisi. Se la Lega avesse osato di più la questione del blocco della prescrizione non ci sarebbe. I grillini - spiega il retroscenista a Omnibus - non vogliono tornare al voto, quindi non aprirebbero mai una crisi su alcuni temi". Stesso problema vale per Matteo Renzi.

Una situazione, questa, che dà netto vantaggio al centrodestra, il quale però non ha ancora pensato di osare. "Il Movimento sono un estremo, ma tu devi avere la capacità di metterli in un angolo e non lasciar loro fare quello che vogliono".

#omnibus Il giornalista @AugustoMinzolin invita gli altri partiti della maggioranza ad osare di più su alcuni temi come la #prescrizione: "Il M5S non vuole il voto, non è in grado di aprire una crisi oggi" https://t.co/gQpEAFOsgI — La7 (@La7tv) January 16, 2020

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev