Matteo Renzi, i suoi votano con Lega, FdI e Forza Italia: il caos sulla prescrizione. Maggioranza a rischio

Che la legge di Alfonso Bonafede sullo stop alla prescrizione sia "un obbrobrio" lo pensa anche Italia Viva. Nella giornata di discussione all'interno della commissione giustizia Matteo Renzi e i suoi hanno spaccato la maggioranza. Due deputati di Iv, sul voto riguardante l'emendamento dei 5 Stelle per sopprimere la proposta di legge formulata dal responsabile giustizia di Forza Italia, Enrico Costa (quello che elimina il blocco della prescrizione) hanno votato contro con FI, Lega e FdI.

E l'emendamento è passato grazie a un solo voto: quello della presidente della commissione Giustizia, Francesca Businarolo (M5S). Una situazione che ha generato una polemica subito placata, in un vano tentativo del Guardasigilli: "Prendo atto della bocciatura. Nei prossimi giorni presenterò la riforma del processo penale. Dopo l'ultimo vertice ci sono tutti i presupposti per dare finalmente una risposta concreta". Anche se in molti attendono già il prossimo agguato.