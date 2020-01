Stefano Bonaccini, l'amico delle sardine contestato a Rimini: "Sai perché il Pd perde tutte le elezioni?"

Domenica, con tono sprezzante, Bonaccini scriveva su Facebook che mentre «Salvini viene nel Riminese e parla solo di cose nazionali perché non sa nulla di questa terra né gli interessa, noi» presumiamo inteso come Pd «continuiamo a dare risposte alle nostre comunità. Ad esempio» aveva tenuto a sottolineare «la riqualificazione del mercato coperto di Rimini, splendida realtà commerciale». A corredo del messaggio il governatore Dem aveva pubblicato anche un paio di titoloni di giornali locali che l' indomani della sua tappa elettorale dicevano: «La rivoluzione del mercato coperto. L' annuncio di Gnassi (sindaco di Rimini, anche lui del Pd, ndr) e Bonaccini: ristoranti e locali per rilanciare la struttura. Lavori al via nel 2021». E poi: «Nuovo mercato coperto in centro. Bonaccini: risorse dalla Regione». Totale dei "like" ai due post: 25. Due i commenti: nel primo tale Mirko consiglia al presidente uscente dell' Emilia-Romagna di parlare con gli ambulanti, «che da quando il piano mercato è stato cambiato hanno dimezzato gli incassi»; nel secondo un certo Stefano esorta Bonaccini a pensare alle infrastrutture in Valmarecchia.











Sinistra addio - E però l' esponente del Pd non ha raccolto pernacchie soltanto sui social. Nei suoi confronti è stato molto duro anche il presidente della Cooperativa Lavoratori del Mare, Giancarlo Cevoli, il quale per sua stessa ammissione presiede un ente da sempre vicino alla sinistra. I pescatori riminesi, in occasione della visita di Bonaccini al Club Nautico, l' hanno contestato apertamente rinfacciandogli di non aver visto un centesimo dei milioni che l' Unione europea ha stanziato a beneficio degli approdi dell' Emilia-Romagna. «I finanziamenti» afferma Cevoli «sono stati erogati ai mercati ittici di Ravenna, che non ha nemmeno una barca per la pesca a strascico, e a Bellaria, ma non a Rimini, anche se vanta uno dei centri di commercio del pesce più importanti dell' Adriatico». Bonaccini, l' amico delle "sardine", contestato dai pescatori perché - dicono - non ha consentito la costruzione del mercato del pesce: è il colmo!



Lo scontro - Il presidente della Coop scende ancor più nel dettaglio: «È una farsa che va avanti da 15 anni. Abbiamo un piano finanziario da 14 milioni ma se non ci danno l' ok all' opera come facciamo ad andare a parlare di finanziamenti? Abbiamo già fatto due conferenze dei servizi» prosegue Cevoli «e adesso ne serve una terza. Nel frattempo la ditta che doveva costruire il mercato è fallita. Per proporre un nuovo piano di finanziamento abbiamo bisogno del progetto, che è depositato in Comune e nella ditta che avrebbe dovuto costruirlo, ma nessuno dei due ce lo ridà. Così, pur essendo una delle migliori piazze per il commercio del pesce, Rimini non riesce ad avere il suo nuovo mercato.

Il Pd» ha concluso amaramente il presidente dei pescatori «perde un' elezione dopo l' altra perché non ha più il contatto coi lavoratori».

E dire che sempre sui social Bonaccini aveva esaltato anche questa sua tappa: «Al Club Nautico per incontrare e ascoltare gli operatori del settore» aveva scritto.

«Il potenziamento del porto, il sostegno ai balneari e alla pesca è una priorità che confermiamo, per una terra che conosco e che dà tantissimo al turismo e all' economia dell' Emilia-Romagna». Già: e riesce a farlo malgrado il Pd.



di Alessandro Gonzato



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Delrio supplicava: "I cittadini si accorgano del buongoverno di Bonaccini"