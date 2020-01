Matteo Renzi, la legge elettorale proporzionale può essere mortale: i numeri preoccupanti di Italia Viva

La legge elettorale è uno dei temi caldi della politica. Secondo YouTrend, se si andasse a votare con il modello proposto dalla maggioranza, il centrodestra vincerebbe largamente sia alla Camera che al Senato. Chi invece sarebbe fortemente penalizzato è Matteo Renzi: dai calcoli risulta che la sua Italia Viva potrebbe contare su cinque deputati e un solo senatore.

Numeri da brivido, che però non sembrano spaventare più di tanto i renziani. Contattato da Il Tempo, uno dei fedelissimi dell'ex premier, Luigi Marattin, si è detto molto tranquillo perché "la proiezione è fatta sull'ipotesi che non superiamo il tetto del 5%. Sono assolutamente convinto che andremo oltre la soglia indicata e che raddoppieremo sicuramente quella percentuale, ragion per cui la simulazione non ci fa alcun effetto". Va bene che l'ottimismo è il sale della vita, ma forse Marattin un po' esagera: dalla sua fondazione ad oggi, Italia Viva non si è praticamente mai attestata oltre il 4% e non si capisce come intenda crescere fino al 10%.

Nel video del 16 dicembre Renzi annuncia il voto di fiducia sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev