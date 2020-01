Sondaggio Ixé, Giorgia Meloni sorpassa Matteo Salvini e punta Giuseppe Conte nella classifica della fiducia

L'ultimo sondaggio Ixé realizzato per Cartabianca avrà fatto sicuramente piacere a Giorgia Meloni, essendosi ritrovata al secondo posto per tasso di fiducia nei leader politici. Al primo rimane sempre il premier Giuseppe Conte, che però cala leggermente al 39%. Alle sue spalle sale al 34% la presidente di Fratelli d'Italia, che di fatto sorpassa Matteo Salvini, sceso al 32%. Molto distanti ci sono poi Nicola Zingaretti (24%) e Luigi Di Maio (20%), tra l'altro entrambi segnalati in fase discendente.

Per approfondire leggi anche: Meloni, la sorpresa in Emilia

Le variazioni nella fiducia dei leader si rispecchia anche nei numeri dei partiti: Fratelli d'Italia cresce dello 0,2% e ormai vede la soglia dell'11% (10,9%), mentre la Lega perde lo 0,5% ma è comunque saldamente la prima forza politica con il 29%. A sinistra rimane stabile il Pd (20%), mentre il Movimento 5 Stelle cala ancora: -0,3% e Di Maio si ritrova sotto il 16% (15,9%), completando l'opera di dimezzamento dei voti ricevuti alle elezioni del 2018. Il "partito" più forte resta però quello degli indecisi e degli astenuti, che sono pari al 35,8% degli intervistati.

Nel video Meloni: "Se vinciamo in Emilia Romagna e Calabria le cose per il Paese cambiano". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev