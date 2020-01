Salvini ai contestatori: "Cantate Bella ciao con il rolex al polso, Berlinguer vi prenderebbe a sputazzi"

A Piacenza i soliti odiatori di Matteo Salvini non si sono contraddetti. Durante il comizio del leader della Lega e Lucia Borgonzoni, un gruppetto ha cercato di interrompere il discorso di Salvini a colpi di urla e di cori con Bella Ciao. Dopo averli ascoltati il leader del Carroccio rivolgendosi ai contestatori ha replicato: "Non ci sono più i contestatori di una volta. Cantano 'Bella Ciao' con il rolex al polso. Fosse qua Berlinguer vi prenderebbe a sputazzi". Come dargli torto. In ogni caso nulla è andato storto: l'ex ministro e la candidata in Emilia-Romagna hanno proseguito tranquillante nel loro intervento.

Folle oceaniche di piddini e sardini amici di Bonaccini che vengono a rompere le scatole ai comizi della Lega, se non ci fossero dovrebbero inventarli! pic.twitter.com/KhUFdUdfiF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 15, 2020