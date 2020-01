Forza Italia, parte il "cambio di fase": Pd e M5s sigillano la legislatura, gli altri si guardano attorno

Augusto Minzolini analizza nell'edizione odierna de Il Giornale le manovre di Pd e M5s per andare avanti. C'è grande attesa per la Consulta, ma per l'ex direttore del Tg1 quella è una partita già chiusa, essendo convinto che il no al referendum leghista sul maggioritario sia scontato. A prescindere da ciò che deciderà la Consulta e soprattutto dalla vittoria o sconfitta nelle elezioni in Emilia Romagna, per Minzolini la maggioranza giallorossa ha deciso di "fare quadrato sia sul proseguimento di questa legislatura, sia sul ritorno al proporzionale".

Inoltre, Minzolini avverte "prolegomeni di un cambio di fase", provenienti innanzitutto da Forza Italia. Antonio Martino annuncia di considerarsi un "indipendente di centrodestra pronto all'uso", Pierantonio Zanettin immagina di "confederare tutto quello che c'è al centro, da noi, passando per Renzi, fino a Calenda". Ciò avviene perché, messa al sicuro la legislatura da parte di Pd e M5s, anche tutti gli altri si sentiranno più liberi di esplorare strade nuove. E poi c'è Matteo Renzi che si prepara, in questa fase di studio, a verificare la sua consistenza elettorale in varie regioni, a partire dalla Puglia.

Nel video del 19 dicembre, Berlusconi: "Noi fondamentali in alleanza centrodestra". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev