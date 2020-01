Sardine, Maurizio Gasparri a L'Aria Che Tira: "Interessanti, ma se arrivano al governo come affrontano tutto?"

Maurizio Gasparri, ospite di Myrta Merlino all'Aria Che Tira, non nasconde di apprezzare le Sardine: "A me piace la partecipazione democratica di giovani alla politica. Anche Grillo ha riempito le piazze andando in canotto sopra la folla, sono i grillini dei grillini. Ma - e qui arriva al punto il senatore di Forza Italia - se e quando arriveranno al governo come intendono affrontare i temi di politica estera, dell'economia?".

Una domanda scomoda, a cui Gasparri, quasi retoricamente risponde: "Secondo me si tratta di una cosa fisiologica". Per lui i pesciolini sono un po' come il Movimento 5 Stelle, prima erano lo specchio della volontà del popolo, poi invece hanno deluso. La differenza tra Pd-M5s e centrodestra è che quest'ultimo è riuscito a redistribuire al suo interno i consensi persi. Una mossa troppo difficile anche per le Sardine.

Fonte video del 15 gennaio: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev