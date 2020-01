Per Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza della Politica, la legge elettorale è il minore dei problemi. "Se vince Bonaccini il governo dovrà necessariamente brindare, trovare prosecco buono ed essere contento - spiega in una lunga intervista a Formiche.net -. Se vince Salvini invece dovrà preoccuparsi. Però dal punto di vista sostanziale l'esecutivo non ha nulla da temere perché quelle sono le elezioni per eleggere il presidente dell'Emilia Romagna per i prossimi cinque anni".

Il Governo infatti si fonda sulla maggioranza parlamentare che ha attualmente, come spiega il politologo nel dettaglio: "Quei numeri non vengono intaccati. Certo è un brutto segno se in Emilia Romagna passa il centro destra ma i numeri in Parlamento ci sono. Potrei aggiungere che, in caso di vittoria del centro destra, il governo potrebbe pensare che è necessario rinsaldare l'alleanza governativa e andare avanti con le riforme proprio per convincere gli italiani a riconfermarli e per far scoppiare la bolla del consenso elettorale di Salvini". Però per Pasquino il governo dovrebbe essere totalmente disinteressato rispetto al referendum di Roberto Calderoli, "succeda quel che succeda, le leggi elettorali guardano al Parlamento e non al governo".