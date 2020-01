Matteo Salvini contro Repubblica: "Vogliono cancellarmi. Fanno i democratici e poi istigano odio e violenza"

Matteo Salvini non si ferma mai e continua a battere l'Emilia Romagna in vista del voto regionale del 26 gennaio. A Casalecchio di Reno il leader leghista ha parlato a giornalisti e simpatizzanti mostrando la prima pagina di La Repubblica. "Viviamo in un Paese strano dove oggi uno dei principali quotidiani in edicola ha come mega titolo a 9 colonne 'Cancellare Salvini'. Penso sia un titolo di una violenza senza precedenti".

Salvini raccoglie il consenso della piazza e rincara la dose su La Repubblica: "Loro si professano democratici. Ma questi signori sono gli unici che istigano all'odio ed alla violenza, si dovrebbero vergognare. Mi domando se l'ordine dei giornalisti esista e se sia normale che un quotidiano che vende centinaia di migliaia di copie attacchi personalmente, fisicamente e moralmente una persona scrivendo 'Cancellare Salvini'".