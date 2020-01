Giorgia Meloni non fa solo incetta di consensi. La leader di Fratelli d'Italia ha infatti appena accolto un fuoriuscito del Pd che fa campagna elettorale per lei. "E allora? - commenta Stefano Sermenghi, ex sindaco di Castenaso, nonché renziano della prima ora che invece di approdare a Italia viva ha scelto la Meloni -. Capisco che nel mio caso il fossato da saltare sia molto ampio, ma non mi vergogno mica, tanto gli schemi ideologici sono saltati". Sermenghi è convinto che "non serve un buon amministratore di condominio come Bonaccini".

I cambi di casacca che caratterizzano queste importanti elezioni intermedie, quelle emiliane, sono parecchi. Tra questi - come riporta il Corriere - anche l'ex ministro Gian Luca Galletti di Centristi per l'Europa: "Non è facile per me, non ho mai votato Pd in vita mia...Non lo faccio per ideologia, lo giuro, ma per salvaguardare il benessere della regione".