Referendum Calderoli respinto? Franceschini rassicura il Pd: "Tranquilli per noi, andrà tutto liscio"

"Tranquilli, finirà tutto liscio". Dario Franceschini, a ridosso dell'incontro a Rieti, ha voluto rassicurare i suoi: la Corte Costituzionale non ammetterà il referendum proposto dalla Lega per trasformare il Rosatellum in una legge elettorale fortemente maggioritaria. Per Augusto Minzolini la stessa idea "deve essersela fatto la testa d'uovo della Lega, Giancarlo Giorgetti, quando ha convinto Matteo Salvini a rilanciare alla vigilia della sentenza la legge elettorale degli albori della Seconda Repubblica, quel Mattarellum ideato dall'attuale inquilino del Quirinale".

Il retroscenista sul Giornale parla di un discorso chiaro, anzi chiarissimo del numero due del Carroccio: "Visto che abbiamo capito che aria tira alla Consulta è stato il suo ragionamento lanciamo il Mattarellum, così mettiamo il capo dello Stato alla prova o, come minimo, in contraddizione". Insomma, "nel Palazzo - prosegue Minzolini - non c'è nessuno disposto a puntare un soldo bucato sulla possibilità che la Corte Costituzionale dia il via libera al referendum di Roberto Calderoli". E c'è anche chi, come un ex parlamentare con trascorsi radicali, veterano in termini di referendum, azzarda il risultato finale: "Su 15 giudici al massimo saranno 5-6 a votare per l'ammissibilità".

La pensa allo stesso modo anche un big dell'entourage, il prof. Sabino Cassese, giudice emerito della Corte, "che negli anni di Napolitano - ricorda la firma del Giornale - ha interpretato lo spirito profondo della Consulta, sulle pagine del Corriere ha quasi preso in giro la scaltrezza di Calderoli per la sua capacità paragonata a quella del Re della Giungla con le liane di trasferire l'applicazione della norma di una legge a un'altra legge". Tutto dunque porta a un solo risultato: anche questa volta i giallorossi la scampano alla faccia degli italiani.



Fonte video del 14 gennaio: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev