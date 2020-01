Stefano Bonaccini, il piano del Pd per regalare ai migranti gli edifici confiscati alle mafie

Il Partito Democratico vuole cancellare, o almeno rivedere, i decreti sicurezza e intanto Stefano Bonaccini pensa di utilizzare gli edifici confiscati alle mafie per accogliere i migranti. L'idea ha già riscontrato il totale dissenso di Lucia Borgonzoni, la candidata della Lega che parla di "tradimento nei confronti della nostra terra", perché quegli immobili vorrebbe restituirli agli emiliano-romagnoli.

Per approfondire leggi anche: La clamorosa gaffe di Bonaccini

Stando a quanto riporta Il Giornale nell'edizione del 14 gennaio, ad oggi risultano 41 confische nella regione tra ville, appartamenti e case indipendenti che potranno essere convertite in centri di accoglienza. Tanto che sul territorio negli ultimi due mesi è stato dato il via ai nuovi bandi per l'assegnazione dei servizi di ospitalità agli stranieri: 400 posti a Bologna, 830 a Forlì e Cesena, oltre 300 sia a Modena che a Ravenna. L'utilizzo dei beni confiscati alle mafie per l'accoglienza dei migranti sarebbe favorito anche dal testo unico sulla legalità, approvato nel 2016. L'indiscrezione è stata commentata con sdegno da Matteo Salvini: "La Lega preferisce pensare alle migliaia di emiliano-romagnoli rimasti senza un tetto per distrazione della giunta. Sono più di 4mila le case popolari indisponibili perché in perenne manutenzione, ma il Pd di Bonaccini si preoccupa di destinare agli immigrati i beni confiscati alle mafie".

Nel video Borgonzoni: "Pd è una palla al piede per la Regione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev