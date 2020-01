Guido Crosetto contro Travaglio: "Dice che la Azzolina non ha copiato, cos'è l'organo supremo di decisione?"

Lo scandalo della tesi copiata della grillina Lucia Azzolina punge ai filo-Movimento del Fatto Quotidiano. Tanto che il giornale di Marco Travaglio ha ben pensato di difendere il neo ministro dell'Istruzione, d'altronde "ha copiata solo 300 parole, non è un plagio". Peccato però che anni fa i pentastellati avessero preso di mira, chiedendone le dimissioni, l'ex ministro del Pd, Marianna Madia, anche lei accusata di aver copiato la tesi.

Un dettaglio, questo, che non passa inosservato a Guido Crosetto: "Adesso il Fatto, dopo aver deciso per anni chi era onesto e chi no, chi competente e chi no, decide anche quali tesi universitarie vanno bene e quali no. È diventato l'organo supremo totale di decisione sul bene ed il male?" cinguetta al vetriolo l'attuale coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia.

Adesso il Fatto, dopo aver deciso per anni chi era onesto e chi no, chi competente e chi no, decide anche quali tesi universitarie vanno bene e quali no.

È diventato l’organo supremo totale di decisione sul bene ed il male? — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) January 14, 2020