Giorgia Meloni si scontra con Dario Franceschini sulla legge elettorale: "Chi deve ripassare la Costituzione"

Giorgia Meloni e Dario Franceschini si scontrano sulla legge elettorale. In un'intervista al Corriere della Sera, la leader di Fratelli d'Italia si è detta contraria alla proposta del proporzionale da parte della maggioranza Pd-M5s. "È scandalosa, ma d'altra parte se uno come Franceschini rivendica la volontà di 'fare governi in Parlamento', è chiaro che sono pronti a tutto. Vorrebbero un'eterna ingovernabilità - ha dichiarato la Meloni - per poter essere sempre al centro di tutto, contro la volontà dei cittadini".

Franceschini ha risposto dal seminario del Pd all'abbazia di Contigliano: "Sostiene che quello che dico io sul governo è scandaloso. Meloni, datti una ripassatina della Costituzione o, se ti imbarazza, ricordati che i due ultimi governi sono nati in Parlamento. Siamo dentro un percorso costituzionale". La contro-replica della leader di Fratelli d'Italia non si è fatta attendere: "Se c'è qualcuno che in Italia deve ripassare la Costituzione, quello è il Pd. Gente che ha promesso agli italiani di combattere i 5 Stelle ma ce poi è andato al governo insieme a loro perché aveva terrore delle elezioni. Franceschini - ha chiosato la Meloni - abbia la decenza di tacere, si rilegga l'articolo 1 della Costituzione e la smetta di truffare il popolo per mantenere il potere. La democrazia - ha infine assicurato - prima o poi arriverà e gli italiani manderanno a casa questi poltronari".

Nel video Meloni: "Se vinciamo in Emilia Romagna e Calabria le cose per il Paese cambiano". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev