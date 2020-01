Fioramonti ai confini della realtà: "Ho mandato la lettera di dimissioni ma non pensavo Conte le accettasse"

Con Lorenzo Fioramonti siamo al capolavoro delle "dimissioni a sua insaputa". Ospite di Mezz'ora in più su Raitre, l'ormai ex ministro dell'Istruzione ha ribadito come il suo addio "nasca da lontano" (effettivamente, aveva minacciato di andarsene da mesi, senza farlo).











Poi, come nota anche il Tempo, ha avuto il coraggio di aggiungere: "Non mi aspettavo che mandando la lettera a Conte le dimissioni venissero accettate". Forse, visto il tempismo (lettera recapitata sulla scrivania di Conte all'antivigilia di Natale), Fioramonti si aspettava un bel regalo. Vuoi vedere che ora la colpa è pure del premier?



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, il "verde" Bonelli apre a Fioramonti