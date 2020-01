Nicola Zingaretti, la voce del big del Pd: "Se perdiamo in Emilia-Romagna, si va al voto in primavera"

Nessun conclave potrà allontanare il timore delle regionali. L'incognita Emilia-Romagna, infatti, pesa non poco sul Pd. Il motivo? In caso di sconfitta potrebbe saltare tutto. "Se Bonaccini perdesse, Nicola Zingaretti dovrebbe dimettersi e resistere alla spinta del voto sarebbe impossibile: in primavera si andrebbe alle urne" spiega un dirigente dem. Non è meno preoccupante l'uscita di Nicola Zingaretti sulla necessità di dar vita a un nuovo Partito democratico. Un'idea, quella resa nota sulle pagine di Repubblica, considerata da alcuni "estemporanea" e da altri addirittura "velleitaria e confusa".

Ad applaudire alle parole del segretario di partito però solo gli scissionisti di Leu. Il resto, come spiega Il Giornale, teme "una riedizione fuori tempo del Pci". "È normale - si intromette il ministro della Difesa, Roberto Guerini - che un moderno centrosinistra contenga anime diverse. Il problema non è andare verso sinistra o verso il centro: è evitare di andare all'indietro". Che è invece proprio quello che sta succedendo.

