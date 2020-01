Matteo Salvini, il Financial Times lo incorona: "Se vince in Emilia diventa premier e dà una martellata al Pd"

"Se Salvini vince in Emilia-Romagna, allora diventa premier". Alla faccia di Giuseppe Conte che quest'oggi screditava l'importanza delle regionali, il Financial Times incorona Matteo Salvini. Il quotidiano britannico profetizza che un eventuale trionfo di Lucia Borgonzoni, candidata leghista nella competizione elettorale emiliana, "non solo darebbe una martellata al Pd, ma con ogni probabilità innescherebbe una crisi nella coalizione di maggioranza con i Cinque Stelle, che potrebbe far venire giù il governo".

Nel titolo dell'articolo dedicato all'ex ministro si può leggere un chiaro messaggio: "Come back" ossia un ritorno di Salvini al governo, in veste, questa volta, di presidente della Repubblica. D'altronde la crisi di quest'estate per il Financial Times è stata "la più grande scommessa politica della sua carriera", che lo ha visto "buttare giù la sua coalizione di governo da una spiaggia italiana, vestito in costume da bagno e con un mojito in mano". Scommessa che Salvini sembra aver vinto.

Fonte video del 21 dicembre: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev