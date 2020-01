La Lega fa incetta di consensi. Nonostante le accuse della sinistra, il Carroccio attira anche gli stranieri. "Una famiglia indiana di Novellara (Reggio Emilia) a sostegno della Lega, grazie! - esulta Matteo Salvini sul suo profilo Twitter -. Viva i tanti immigrati perbene e integrati che contribuiscono alla ricchezza dell'Emilia-Romagna e dell'Italia. Viva Lucia Borgonzoni". Tempo fa un'altra giovane straniera, Atussa Tabrizi, aveva rivelato quello che Pd e Sardine fanno finta di non sentire.

"Quello che ho visto sul palco delle sardine a Roma mi ha fatto male, come quando in Iran sono stata arrestata dalla polizia morale perché non ero vestita adeguatamente (avevo una sciarpa sui capelli)". Per la ragazza musulmana, infatti, "il velo è il vero male" e non un vanto da esibire su un palco per raccattare qualche voto in più.