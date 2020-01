Matteo Salvini, la "profanazione" dell'Emilia rossa: "Oggi Peppone voterebbe per la Lega", la foto ribaltone

La "profanazione" di Matteo Salvini a Brescello. Il leader della Lega prosegue la sua campagna elettorale in Emilia Romagna e compie il gesto definitivo: farsi fotografare insieme al busto di Peppone, il mitologico sindaco comunista dei film anni 50 con Don Camillo. Non pago, dopo la foto accanto al prete reso immortale da Fernandel ha fatto anche un salto al museo dedicato alla saga-capolavoro di Guareschi posando sotto le foto di Lenin, Stalin e simbolo del Pci.











La rivoluzione, però, non è solo su Facebook: "Non avete idea di quanti vecchi comunisti mi abbiano detto in questi giorni: quelli del Pd preferiscono i banchieri agli operai, stavolta voto per voi!", ha confidato ai leghisti in visibilio raccolti in piazza del centro in provincia di Reggio Emilia. "Scommetto che Peppone oggi voterebbe Lega!", è il saluto del Capitano sui social.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini in piazza a Brescello