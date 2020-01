Il "sondaggio non ufficiale" di Facebook sancisce il fallimento di Nicola Zingaretti: se il leader è lui, il futuro del Pd è piuttosto a rischio. Come ricorda il Giornale, sui social per il segretario dem "i numeri sono impietosi". Capitolo followers su Facebook: tecnicamente, non sono automaticamente "sostenitori" ma ci si avvicina molto: Matteo Salvini ha 4 milioni di seguaci, mentre Zingaretti è solo 21esimo tra i politici con appena 300mila followers, preceduto addirittura "dall'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, dall'europarlamentare della Lega Silvia Sardone, dal presidente del Veneto Luca Zaia, da Michela Vittoria Brambilla, e anche dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris e da Laura Boldrini e Danilo Toninelli".





Giusto per fare un paragone con due leader nazionali: Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia è a quota 1,3 milioni, e Matteo Renzi di Italia Viva a 1,1. Peraltro, nota ancora Il Giornale, in questi tempi di personalizzazione della politica Zingaretti è uno dei pochi "ad avere meno followers rispetto alla pagina ufficiale del suo partito", visto che il Pd ha poco meno di 330mila fans. E sulle interazioni, Zingaretti è 28esimo, superato addirittura da Rinaldo Sidoli del Movimento Animalista.