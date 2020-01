Lucia Azzolina e la tesi copiata, Matteo Salvini: "Roba da matti. Si vergogni e vada a casa"

Lucia Azzolina, neo ministro assieme a Gaetano Manfredi dell'Istruzione, è già nel mirino dell'opposizione. Il motivo? Il giornalista Udo Gumpel ha scoperto che "la tesi di abilitazione a prof della grillina era copiata al 50 per cento". Una notizia, questa, che ha mandato su tutte le furie Matteo Salvini: "Fare peggio del ministro Fioramonti sembrava impossibile - ha fatto sapere in una nota -. E invece Azzolina ci stupisce: non solo si schiera contro i precari ma ora scopriamo che copia pure le tesi di laurea. Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa". Chissà se anche lei, come Fioramonti, abbia i giorni contati.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev