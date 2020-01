Matteo Salvini, la presa di Roma: Fabio e Stefano De Lillo lasciano Forza Italia e passano alla Lega

Dopo l'addio di Davide Bordoni, altri due big capitolini di Forza Italia lasciano il partito di Silvio Berlusconi per passare alla Lega: "Per noi non è un cambiamento, ma una prosecuzione di quelli che sono sempre stati i nostri valori, quelli cattolico-liberali. Per quasi 30 anni quei valori sono stati rappresentati dalla leadership di Berlusconi, oggi c'è Matteo Salvini", spiega a Il Tempo Fabio De Lillo, ex consigliere regionale di Forza Italia e storico dirigente romano azzurro. Insieme al fratello Stefano, ex deputato forzista, ha deciso di accogliere la richiesta del segretario regionale della Lega Claudio Durigon e aderire al Carroccio.

Insomma, la presa di Roma da parte di Salvini continua. Solo qualche giorno fa Bordoni, coordinatore romano e capogruppo in Assemblea capitolina di Forza Italia, aveva detto addio ed era passato alla Lega, lasciando Forza Italia senza rappresentanza dopo 22 anni. Anche alla Pisana la Lega può contare su un accresciuto gruppo: ad Angelo Tripodi, Laura Corrotti e Daniele Giannini, eletti direttamente nelle liste leghiste, si sono infatti aggiunti i consiglieri regionali Pasquale Ciacciarelli e Laura Cartaginese.

Gira anche la voce che la Lega voglia diventare protagonista nella Capitale e sicuramente Durigon è uno dei principali artefici della scalata del Carroccio a Roma. Non ci sono ancora i nomi di chi potrebbe sfidare Virginia Raggi nel 2021, si sa che deve essere "di altissimo livello, competente e con un curriculum degno della Capitale del Paese", dice Stefano De Lillo. Sarà Giulia Buongiorno?