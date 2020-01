Emilia Romagna, Stefano Bonaccini sotto accusa: a vedere la Juve con i soldi della società pubblica

Stefano Bonaccini, governatore uscente dell'Emilia Romagna e candidato del Pd, è finito sotto accusa perché tra il 2015 e il 2017, quando Iren spa, società quotata in borsa a maggioranza pubblica che gestisce i servizi elettricità, gas, rifiuti e acqua, riporta il Giornale, avrebbe acquistato abbonamenti per due stagioni (campionato 2015/2016 e 2016/2017) per diverse partite di Champions League della Juve al Juventus Stadium di Torino.

Ci sono diversi esposti e denunce alla Consob. L'accusa è che Iren comprava posti allo stadio e li metteva a disposizione dei politici e dei loro accompagnatori. Gli organizzatori della pratica diffusa erano Massimiliano Bianco (amministratore delegato della società) e Cesare Beggi, ex assessore e sindaco Pd di Quattro Castella (Reggio Emilia), stipendiato dalla società proprio per tenere i rapporti con gli amministratori locali. Tra i politici che hanno beneficiato dei posti allo stadio ci sono il governatore Bonaccini (2 novembre 2016 in occasione della Coppa dei Campioni Juventus-Lione), l'allora segretario alla presidenza della Regione e oggi parlamentare Pd Andrea Rossi (stessa partita), l'assessore alla protezione civile della Regione Leonardo Palumbo (14 settembre 2016 Juventus - Napoli).