Nicola Zingaretti cancella il Pd e lancia il "partito nuovo"

Nicola Zingaretti sta per cancellare il Partito democratico: "Il Pd c'è, esiste e combatte ma lo deve fare in maniera radicalmente aperta. Poi faremo il congresso e decideremo se il Pd resta o meno". Il segretario dice di non credere "in processi distruttivi, nell'illusione di passi indietro o di scioglimenti però è arrivato il tempo di tornare al dna del Pd e cioè la necessità di continuare a cambiare, a coinvolgere, aprire, rinnovare, costruire. E di essere utili all'Italia". E annuncia: "Non faremo un nuovo partito, ma un 'partito nuovo". Come simbolo e nome, riporta il Corriere della Sera, si deciderà dopo il congresso.

Matteo Salvini ironizza: "Zingaretti ha detto che dopo le elezioni in Emilia-Romagna scioglie il Pd? Magari. Non credo che ci saranno manifestazioni di disperazione...". Beppe Sala chiede che ci sia un piano strategico, una "svolta vera": "C'è bisogno di coraggio, io ci sarò" ma attenzione, avverte, "non è detto che tutte le anime siano disponibili a entrare nel Pd", "cambiare vuol dire mettere in discussione la leadership e rivoltare la classe politica come un guanto".