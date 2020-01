Matteo Salvini, piazza piena a Novafeltria nonostante il gelo: "Vi sembra normale? Volere è potere"

Matteo Salvini ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video registrato in Emilia Romagna dove il 26 si terranno le elezioni regionali. In piazza, nel filmato, si vede una marea di gente. Quindi il leader della Lega commenta: "Ma è normale avere una piazza così piena a Novafeltria, nel riminese, un sabato sera gelido?". Oggettivamente è abbastanza clamoroso vedere tante persone al freddo per assistere a un comizio. "Volere è potere", conclude Salvini, "il resto è noia". E poi inserisce gli hashtag: #26gennaiovotoLega, #BorgonzoniPresidente. Il segretario del Carroccio è da tempo impegnato in un vero e proprio tour tra i paesi e le città della regione, finora roccaforte rossa.