Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Tutti hanno fatto meglio di Di Maio e Conte, pure Berlusconi"

Maria Giovanna Maglie, ospite di Stasera Italia su Rete 4, attacca la politica estera del governo giallo-rosso e in particolare di Luigi Di Maio che guida appunto la Farnesina. "Se noi parliamo della politica estera di Bettino Craxi e di Giulio Andreotti e la paragoniamo con quanto è seguito", tuona la giornalista, "beh, siamo tutti d'accordo che fosse superiore ad oggi". Ma attenzione, sottolinea la Maglie, "io non sono mai stata particolarmente generosa con Silvio Berlusconi", eppure, conclude, "il Cavaliere con tutti i suoi cucù e tutte le sue estemporaneità fece un'importante politica estera, ricordiamo per esempio Pratica di Mare".