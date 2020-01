Mario Michele Giarrusso contro Casaleggio: "Quando noi eravamo con le vittime di Moby Prince, lui..."

Il senatore Cinque Stelle, Mario Michele Giarrusso, non lascia il Movimento ma non risana neppure i mancati rimborsi. "I soldi mi servono per far fronte alle spese legali per le querele ricevute per le posizioni che ho preso come parlamentare". Poi ancora: "Serve un meccanismo di tutela legale vero per i portavoce del Movimento, altrimenti siamo costretti a tapparci la bocca di fronte ai poteri forti".

Il pentastellato sostiene i colleghi che contro Luigi Di Maio e Davide Casaleggio hanno addirittura stilato un documento: "Mentre noi chiedevamo giustizia per le vittime della Moby Prince - dice il senatore - Casaleggio prendeva incarichi da Onorato. È come se dopo una vita di battaglie contro la Mafia, io difendessi un boss mafioso in un processo". E sul processo Gregoretti nei confronti di Salvini Giarrusso auspica, almeno questa volta, "una linea comune".