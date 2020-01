Nicola Zingaretti vuole un nuovo Partito Democratico: cambia il nome dopo le regionali

Nicola Zingaretti apre ad un rinnovamento del Partito Democratico, tanto che in un'intervista a Repubblica propone di scioglierlo e rifondarlo con un nuovo nome. "Decideremo se il partito continuerà a chiamarsi Pd o in un altro modo - ha dichiarato il segretario nazionale a margine dell'evento Nord Face - ma credo che innanzitutto si debba partire dalle ambizioni. Dobbiamo raccogliere il dna dei dem italiani, voglio che questa forza politica sia utile al Paese, alle persone che producono e che soffrono". Insomma, Zingaretti si è svegliato con grande desiderio di "cambiamento", termine così abusato negli ultimi anni da essere quasi completamente svuotato di significato.

Anche i suoi attuali alleati di governo lo invocavano a gran voce: il Movimento 5 Stelle sta facendo una fine ingloriosa. Quella che il Pd cercherà di evitare paventando l'ipotesi di un cambio di nome, dietro al quale si nasconde un processo ben più complesso. Lo spiega bene Matteo Orfini, esponente del Pd che spera che questa svolta dichiarata da Zingaretti non sia "solo fuffa, c'è bisogno di chiarezza. Oggi c'è un popolo che si mobilita contro la destra, ma non si riconosce e nemmeno vota i partiti del centrosinistra. Trova il Pd respingente e incomprensibili scissioni e frammentazioni. Non rifonderemo mai il Pd - aggiunge Orfini - facendo un congresso con le nostre regole. Zingaretti vuole davvero rifare tutto? Stracci lo statuto del Pd, prenda un foglio bianco e cominci a ragionale con quel popolo su cosa scriverci sopra".

Nel video Zingaretti alla direzione Pd del 13 dicembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev