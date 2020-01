Giorgia Meloni sulla Gregoretti si schiera con Matteo Salvini: "Anche Fratelli d'Italia scende in piazza"

Sul caso Gregoretti anche Giorgia Meloni difende Matteo Salvini. L'annuncio arriva via Twitter e dà inizio a una vera e propria battaglia contro chi vuole processare l'alleato di centrodestra: "Matteo Salvini, anche Fratelli d'ItaIia pronta a scendere in piazza per il caso Gregoretti. Tutto il centrodestra compatto sia pronto ad una mobilitazione nazionale!".

Il 20 gennaio infatti il Senato sarà chiamato a dare o meno il via libera al processo contro il leader della Lega, reo di aver negato lo sbarco ai 131 migranti a bordo della nostra Guardia Costiera. La maggioranza, compresi i suoi ex alleati grillini, è pronta a votare a favore per "punire" l'allora ministro dell'Interno accusato di abuso d'ufficio e sequestro di persona.

