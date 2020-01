Luigi Di Maio, lo sfogo contro i ribelli M5s: "Se continuano così mi dimetto, voglio vedere cosa faranno"

Nonostante le smentite l'era di Luigi Di Maio capo del Movimento 5 Stelle sembra giunta al capolinea. A darne la riprova, l'ultimo sfogo intercettato dal Corriere: "Ora basta, se vanno avanti così mi dimetto: vediamo cosa sanno fare, che provino loro a tenere la guida del Movimento". Una dichiarazione che però non va di pari passo con i fatti, perché su questi il leader sta già progettando il futuro della sua forza politica. Un Movimento "più collegiale" insomma.

L'idea - prosegue Il Corriere - è quella di un doppio Movimento, a due livelli: uno governativo e l'altro, di fatto, che gestisca il "brand" Cinque Stelle. E non solo perché le novità riguarderanno anche Rousseau che non sarà più una piattaforma esterna, ma farà parte del Movimento stesso. Per tutto questo però bisognerà attendere marzo. Il mese in cui i Cinque Stelle dovranno tirare le somme e dar vita a un nuovo Statuto.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev