Sondaggio Masia, la Lega e Salvini scendono a un passo dalla "soglia psicologica": i numeri

La Lega è pericolosamente vicina alla "soglia psicologica". Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia ed Emg Acqua per Agorà su Raitre, il partito di Matteo Salvini ha perso dal 19 dicembre a oggi 0,8 punti, scendendo dal 31,2 al 30,4 per cento. Da un anno abbondante, ormai, il Carroccio viaggia con il decimale a quota 3. Alle sue spalle comunque, cambia poco o nulla: il Pd guadagna 0,3 punti e sale a quota 19,1%, comunque distante dal primo partito. Il Movimento 5 Stelle perde poco, lo 0,2, ma continua a scendere inesorabilmente verso l'irrilevanza politica, fissandosi al 15,9 per cento.





Alle calcagna di Luigi Di Maio secondo il sondaggio di Masia c'è Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia ormai stabile al 10,6 per cento. Sale leggermente Forza Italia, al 7% tondo (+0,3) mentre Italia Viva cede lo 0,5, scendendo al 4,5. L'inchiesta su Open è lontana e caduta inevitabilmente nel dimenticatoio della cronaca, ma la proposta politica di Matteo Renzi continua a non convincere. La sua sopravvivenza in Parlamento dipenderà, quasi sicuramente, dall'accordo sulla nuova legge elettorale e la quota della soglia di sbarramento.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini: "I sondaggi li faccio in piazza"