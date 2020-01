La maggioranza di governo formata da Pd e M5s è ridotta davvero male, sta facendo di tutto per trovare un cavillo che consenta il rinvio del voto su Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Secondo le fonti parlamentari, dem e grillini avrebbero passato una notte intera a studiare nel dettaglio il regolamento del Senato per trovare un modo di stoppare la questione fino al post-elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.

Per ora la data del voto resta fissata al 20 gennaio, ma la maggioranza non si arrende: secondo diversi senatori giallorossi, la scadenza dei 30 giorni per consegnare il parere all'assemblea non è perentoria e quindi può essere superata dando, nello stesso tempo, l'opportunità di poter svolgere la campagna elettorale sui territori anche ai commissari della Giunta. Questo conflitto decisionale sarà risolto solo dopo un approfondimento di Maurizio Gasparri, che comprende anche un consulto con la presidente Elisabetta Alberti Casellati.

Nel video Gasparri dopo la riunione della Giunta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev