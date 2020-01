Sardine, nasce il movimento antagonista alla vigilia delle elezioni: a Foggia saranno insieme contro la mafia

I Pinguini sono un movimento unitario per la destra e si presentano come la risposta alle Sardine, sfatando il mito secondo cui solo la sinistra scende in piazza a manifestare. Anzi, Pinguini e Sardine saranno nella stessa piazza, quella di Foggia, per marciare contro la mafia. "Tutti uniti per dire basta. La manifestazione senza colori di partito vuole urlare la sua rabbia contro tanta brutalità e violenza - dice Potito Perruggini, portavoce nazionale dei Pinguini - La città pugliese si ribella e chiede allo Stato di intervenire rapidamente e con efficacia".

"Bisogna unire le forze di tutti - ha aggiunto il rappresentante del movimento di destra - i cittadini devono alzare la propria voce e riprendere in mano la loro città: l'Italia non è mafia". Sulla stessa lunghezza d'onda le Sardine, che saranno a Foggia per contrapporsi al "fenomeno indegno contro cui serve un impegno forte, duraturo e costante dello Stato, ma anche dei cittadini liberi e onesti. Saremo sempre in prima fila, fianco a fianco con coloro che in tutta Italia continueranno a lottare quotidianamente contro la mafia, in tutti gli ambiti del tessuto sociale". Una differenza però c'è tra Pinguini e Sardine: i primi non tirano la volata elettorale per nessuno, a differenza dei secondi che sputano odio contro Matteo Salvini nella speranza che non vinca in Emilia Romagna, dove i pesciolini sono nati. A Foggia però non ci sarà nulla di tutto questo: per una volta tutti saranno compatti nella lotta alla mafia.

Nel video Santori commenta la piazza delle Sardine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev