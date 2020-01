Virginia Raggi, gli auguri alla Lazio fanno arrabbiare i tifosi della Roma: il calcio può farle perdere voti

Virginia Raggi si è resa protagonista di un piccolo incidente diplomatico alla cena di gala per i festeggiamenti dei 120 anni di storia della Lazio. I tifosi della Roma non hanno gradito alcune parole del sindaco, soprattutto perché loro si sentono ignorati, dato che aspettano da troppo tempo una risoluzione per la questione stadio che farebbe svoltare completamente il club giallorosso. "Il 9 gennaio 1900 - ha dichiarato - nasceva la prima squadra della Capitale, dobbiamo dirlo. Nasceva a Piazza della Libertà, dove ogni anno i tifosi si ritrovano per festeggiare un momento".

Per approfondire leggi anche: Giorgia Meloni svela lo scandalo Raggi

La Raggi aveva già incontrato Claudio Lotito la scorsa estate per celebrare la vittoria della Lazio in Coppa Italia: "Abbiamo vissuto un bellissimo momento in Campidoglio, la casa di tutti i romani. Ora siamo reduci da un'altra vittoria importante, quella della Supercoppa. Questa stagione è iniziata con il piede giusto - ha concluso io come sindaco di Roma non posso che augurare il meglio". Adesso però dovrebbe occuparsi anche dei rivali della Lazio, perché la questione stadio giallorosso sta diventando una barzelletta e può essere un fattore importante quando poi si tornerà a votare.

Nel video il sindaco Raggi alla cena dei 120 anni della Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev