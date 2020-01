Regionali Calabria, sondaggio Noto: Jole Santelli ha 20 punti di vantaggio su Callipo del Pd

Il ruggito di Forza Italia. Il sondaggio di Antonio Noto per Porta a porta, pubblicato dal Quotidiano nazionale, vede il dominio di Jole Santelli, candidata di Silvio Berlusconi sostenuta da tutto il centrodestra. L'ormai ex vicesindaco di Cosenza sfonderebbe, oggi, quota 50%, in una forbice che arriva al 54%.





L'avversario "civico" sostenuto dal Pd e "scippato" al M5s, l'imprenditore del tonno Pippo Callipo, è fatto "a fettine": si ferma tra 32 e 36%, con pochissime speranze di vittoria. Anche perché l'andamento è tutto tranne che una rimonta: la berlusconiana Santelli è addirittura in crescita di 7 punti secchi rispetto all'ultima rilevazione di dicembre. Marginale, ormai, il Movimento 5 Stelle: in calo di due punti, dal 10-14% all'8-12%, con il candidato a governatore Francesco Aiello.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Berlusconi lancia Jole Santelli candidata