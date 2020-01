Giorgia Meloni: "Se vinciamo in Emilia Romagna, Sergio Mattarella ne prenda atto e sciolga le Camere"

Giorgia Meloni si trova in Emilia-Romagna per conquistare la roccaforte rossa e strapparla al governatore uscente Stefano Bonaccini, che si è ricandidato: "Il presidente Sergio Mattarella deve prenderne atto", tuona la leader di Fratelli d'Italia, "se si vince anche qui esiste uno strumento a tutela dei cittadini che si chiama scioglimento anticipato delle Camere. Che si può usare quando il distacco tra il Palazzo e le persone è troppo".

Secondo la leader di FdI, come riporta il Corriere della Sera, "il governo non ha probabilità di andare avanti, nonostante l'accanimento terapeutico. Avete visto Renzi? Dopo aver votato la manovra oggi ci dice che il reddito di cittadinanza non va bene". Il tema, per Meloni, "è la sinistra che cerca di nascondersi. Dietro le sardine o facendo finta di non essere il Pd come Bonaccini".



E ancora, dice la Meloni sul governo: "Dobbiamo pretendere, soprattutto nei confronti dell'Ue, che in Libia si parli con una voce sola. E che quella voce sia quella dell'Italia. Oggi l'Unione parla di parla di blocco navale. Buona idea, solo che non è detto che si possa fare soltanto contro il trasporto delle armi". .