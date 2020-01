Matteo Salvini risponde a sardine e Rula Jebreal: loro lo contestano al comizio, lui fa partire questa canzone

Altro che Bella ciao. La risposta (musicale) di Matteo Salvini alle sardine e alla presenza di Rula Jebreal al Festival di Sanremo è Il ballo del mattone, il brano simbolo di Rita Pavone che molti cosiddetti "progressisti" non vorrebbero vedere all'Ariston in quanto "sovranista".











Il ritornello del pezzo, "Non essere geloso se con gli altri ballo il twist, non essere furioso se con gli altri ballo il rock", parte dopo il breve comizio che Salvini, arrampicato su una sedia, ha tenuto al mercato di San Secondo, nella provincia di Parma. Poco prima il leader della Lega aveva citato la cantante torinese: "Insieme a Rita Pavone vi vedo bene a Sanremo, ragazzi. Altro che Bella ciao", aveva detto rivolgendosi a chi intonava cori in piazza contro di lui, cantando l'inno della resistenza. Il suo Ballo del mattone entra così nella hit dei comizi di Salvini, insieme a Vasco Rossi, gli 883 e Andrea Bocelli.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Salvini scherza sui selfie: "Arrivano Bonaccini e la Pavone"